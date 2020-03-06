Реализация новой инициативы Минфина о повышении страховых взносов для индивидуальных предпринимателей спровоцирует повышение фискальной нагрузки на бизнес на 14 млрд рублей в следующем году и на 50 млрд накопленным итогом к 2024-му, следует из письма президента организации «Опора России» Александра Калинина к начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой, которое есть у редакции NEWS.ru.

Такое налоговое давление выльется в снятие части индивидуальных предпринимателей (ИП) с учёта и их ухода в теневую деятельность. Хуже того, убеждены в общественной организации, повышение ставок осложнит реализацию нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Данная оценка проводилась по инициативе государственно-правового управления при президенте.

Как стало известно, финансовое ведомство планирует увеличить поступления от ИП в 2021–2024 годах на 10,6%, 9,6%, 6,2% соответственно. Как следует из письма Калинина, это выше инфляции, для которой установлен целевой показатель на уровне 4%.

Напомним, что в 2020 году сумма фиксированного взноса для индивидуального предпринимателя в России выросла на 12%, до 36,2 тысячи рублей. В 2019 году такие взносы позволили собрать в соцфонды 173 млрд рублей.

Это только усугубит ту нагрузку, которая уже добавилась с января 2019 года, когда социальные взносы были подняты больше чем в два раза. Таким образом, малый и средний бизнес начали выплачивать зарплаты в конвертах. А теперь хотят поднять сборы с ИП в разы больше, чем уровень инфляции у нас. А потом все дружно удивляемся, что у нас растёт теневой сектор экономики. У нас навьючивают легальный бизнес в то время, когда рядом цветёт теневой бизнес, облагаемый смехотворными штрафами в 500 рублей за ведение деятельности без регистрации предпринимательского статуса. Где логика? Александр Калинин президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

По его словам, стремление увеличить нагрузку ещё больше удивляет в свете того, что в прошлом году бюджет у России рекордно превысил 20 трлн рублей, а с бизнеса собрали дополнительно почти 2 трлн. Денег, в том числе за счёт поднятия НДС, было настолько много, что даже не знали, как потратить больше триллиона по нацпроектам, отметил он.

Тогда нечего удивляться, что темпы роста экономики при таком выкачивании средств из частного сектора такие низкие. С ИП возьмут деньги, а обратно никакой поддержки на развитие не получат, — сказал Калинин.

Для справки: в настоящее время сумма страховых взносов для индивидуальных предпринимателей складывается из двух частей: фиксированной и переменной. Первая предполагает, что физические лица обязаны платить 40,8 тысячи рублей, вторая — дополнительно 1% с доходов, превышающих 300 тысяч рублей.

Однако, тенденция

Тенденция на сокращение числа ИП в стране началась в 2016 году, напоминает руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев. Снижение покупательского спроса и рост налоговой нагрузки указывались в числе главных причин, почему предприниматели ликвидируют бизнес. В 2019 году прекратили свою деятельность 731 тыс. ИП (+5,3% к 2018 году), в 2018 году таких предприятий было 695 тыс.

В прошлом году на прибыль частных предпринимателей негативное влияние оказало повышение НДС, обязательное требование использования кассовой техники, внедрение маркировки на ряд товаров. При этом всего за прошлый год малых и средних предприятий (ИП в том числе) было открыто на 11,3% меньше, чем годом ранее. Индекс деловой активности в этой области находится на уровне ниже 50 п.п., что свидетельствует о стагнации.

Такая статистика не даёт никакого повода усомниться в том, что количество ИП (особенно с повышением страховых взносов) будет сокращаться и в дальнейшем, несмотря на все планы правительства по улучшению делового климата, поддержке предпринимательства и созданию рабочих мест. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

При сокращении прибыли ИП на фоне снижения потребительского спроса рост фонда оплаты труда станет непосильной задачей для очень многих предпринимателей, а также вынудит многих бизнесменов сокращать персонал или не оформлять их на работу официально, полагает эксперт. Именно поэтому, подчёркивает он, «кроме проблем у самих ИП замыслы Минфина приведут к сокращению рабочих мест в малом и среднем бизнесе».

Любое повышение налоговой нагрузки не может быть односторонним, и последствия принятия таких решений всегда системны, говорит завкафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Любовь Чайковская.

Для такого решения должны быть сделаны расчёты не только с точки зрения бюджета, но и с точки зрения потерь в экономике. А они для ИП явно ощутимы. Уход ИП в тень сегодня, в условиях жёсткого фискального и финансового контроля менее вероятен, чем просто полный или частичный отказ от ведения бизнеса. Для многих ИП повышение фискальной нагрузки может оказаться критическим. Любовь Чайковская завкафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова завкафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова

Вот почему, сетует она, говорить «в этих условиях о поддержке малого бизнеса просто не приходится».