Минфин забоялся повышать НДФЛ для уехавших россиян Минфин отказался от повышения НДФЛ для уехавших россиян до 30% из-за риска усилить отток кадров

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Минфин отказался от повышение НДФЛ для уехавших россиян до 30% из-за риска усилить отток кадров, рассказал Forbes на ПМЭФ-2023 замглавы ведомства Алексей Сазанов. По его словам, граждане РФ, покинувшие страну, продолжают трудиться на российские компании и платят налоги и страховые взносы в бюджет государства.

Если вводить ставку 30% НДФЛ, предприятия, на которых работают такие физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. И тогда мы потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы. Поэтому, чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку — как для резидентов, так и для нерезидентов, — сказал Сазанов.

Весной правительство РФ предложило сохранить ставку НДФЛ для уехавших и работающих за рубежом дистанционно россиян на уровне 13–15%.

Ранее в Госдуме предложили лишить удаленщиков-релокантов права работать в России. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономике Николай Арефьев заявил, что это возможно сделать, в частности, с помощью запрета на уплату налогов любого размера в случае утраты налогового резидентства страны.