Минфин выступил против дополнительной поддержки автопрома

https://static.news.ru/photo/dac01b2a-7d42-11ea-80f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Заместитель министра финансов Владимир Колычев считает необоснованным включение автомобильной промышленности в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Соответствующее письмо он направил в Минпромторг.

В Минфине напомнили, что производители автомобилей не приостанавливали свою работу, а это не соответствует основному критерию отнесения к наиболее пострадавшим, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник в кабмине. Кроме того, ухудшение экономической ситуации таких компаний связано с общим падением спроса, а не с карантинными мерами.

Также 12 ключевых организаций отрасли уже включены в список системообразующих, что позволяет им получать поддержку.

Ранее NEWS.ru писал, что предприятия российского автопрома будут на 100% загружены производством общественного транспорта в 2020 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.