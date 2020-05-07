Минфин выступил против дополнительной поддержки автопрома

Заместитель министра финансов Владимир Колычев считает необоснованным включение автомобильной промышленности в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Соответствующее письмо он направил в Минпромторг.
В Минфине напомнили, что производители автомобилей не приостанавливали свою работу, а это не соответствует основному критерию отнесения к наиболее пострадавшим,
Также 12 ключевых организаций отрасли уже включены в список системообразующих, что позволяет им получать поддержку.
Ранее NEWS.ru писал, что предприятия российского автопрома будут на 100% загружены производством общественного транспорта в 2020 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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