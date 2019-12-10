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Министерство финансов введёт новую систему государственной поддержки бизнеса на рынке. По новым правилам бизнесмены смогут получить господдержку, только если они не найдут альтернативные источники финансирования. Об этом сообщили «Известия».

Получить деньги казны на тот или иной проект можно будет, только если для него не нашлось альтернативных источников финансирования на рынке. Анализировать возможности участия внешних инвесторов вместо господдержки будут ВЭБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), — сообщило издание.

Процедуру финансово-инвестиционного аудита закрепят в законопроекте о защите и поощрении капиталовложений.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские предприниматели получат реформу на Новый год. С 1 января 2020 года планируют отменить большинство нормативных актов.