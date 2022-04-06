Минфин РФ впервые расплатился по евробондам в рублях

Министерство финансов РФ сообщило, что не смогло исполнить свои обязательства по еврооблигациям в долларах из-за отказа зарубежного банка. Впервые оплата перед иностранными держателями на $649,2 млн произошла в рублях, говорится на сайте ведомства. Деньги были зачислены на счета НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», конвертировать эти средства в иностранную валюты держатели еврооблигаций из недружественных России стран смогут не ранее, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам.

Минфин России в целях исполнения государственных долговых обязательств РФ по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что обязательства по облигациям Россия-2022 и Россия-2042 исполнены в полном объеме.

4 апреля США заблокировали выплату российского государственного долга в размере более чем $600 млн ($552,4 млн по еврооблигациям «Россия-2022» и $84 млн по евробондам «Россия-2042») с использованием резервов, хранящихся в американских банках. Это, как ожидают в Вашингтоне, усилит давление на Москву. России грозит исторический дефолт. Напомним, валютные резервы Банка России в финансовых учреждениях США в настоящее время заморожены из-за санкций. До сих пор России позволяли использовать резервные средства для выплаты госдолга. Однако в понедельник, когда наступил срок выплаты самой крупной суммы, правительство США решило перекрыть Москве к ним доступ. Данный шаг должен был заставить Москву принять решение о цели использования доступных долларов: выплата долга или поддержание военных действий.

Выпуск евробондов «Россия-2022» был размещён в 2012 году, он номинирован в долларах, объём в обращении составлял $2 млрд. В марте стало известно, что Минфин РФ выкупил за рубли еврооблигации на сумму $1,5 млрд. Это соответствует 72,4% от объёма этого выпуска в обращении. Если платёж 4 апреля не прошёл, то у России будет 30 дней на погашение долга, а если этого не произойдет, случится дефолт.

Доля иностранцев в суверенных евробондах РФ на конец прошлого года составляла около 51% их общей размещённой эмиссии, в совокупности это чуть менее $20 млрд по номинальной стоимости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России на счетах достаточно средств для выполнения всех обязательств перед Западом, несмотря на запрет США оплачивать госдолг из резервов, замороженных из-за санкций. Об этом он написал в Telegram-канале. По его словам, решение о расчёте за газ в рублях и возможное расширение перечня товаров для рублёвой торговли «привели Минфин США к истерике».