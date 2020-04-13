Минфин вновь выступил за продажу алкоголя в Интернете

Минфин выступает за поэтапное снятие запрета на продажу алкоголя в Интернете. Сначала ведомство предлагает разрешить онлайн-продажу компаниям, у которых есть лицензии на производство или оптовую торговлю спиртосодержащими напитками.
Об этом говорится в письме статс-секретаря, замминистра финансов Алексея Сазанова президенту общественной организации «Опора России» Александру Калинину,
Законопроект об интернет-торговле алкоголем ведомство подготовило ещё осенью 2019 года. Однако тогда против него выступили Минздрав и Роспотребнадзор.
При этом Ассоциация компаний интернет-торговли заявила, что онлайн-продажу алкогольной продукции могут наладить с помощью Единой биометрической системы и сайта госуслуг. Использование биометрии позволит подтверждать возраст покупателя и регулировать рынок спиртосодержащей продукции в Интернете.
Ранее NEWS.ru писал, что в России продажа спиртных напитков во время коронавирусного карантина увеличилась на 20%. Рынок алкоголя в США также демонстрирует существенный рост. При этом в Америке это происходит благодаря заказам через Интернет.
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