Минфин вновь выступил за продажу алкоголя в Интернете

https://static.news.ru/photo/bf174e64-7da3-11ea-8508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин выступает за поэтапное снятие запрета на продажу алкоголя в Интернете. Сначала ведомство предлагает разрешить онлайн-продажу компаниям, у которых есть лицензии на производство или оптовую торговлю спиртосодержащими напитками.

Об этом говорится в письме статс-секретаря, замминистра финансов Алексея Сазанова президенту общественной организации «Опора России» Александру Калинину, сообщает ТАСС.

Законопроект об интернет-торговле алкоголем ведомство подготовило ещё осенью 2019 года. Однако тогда против него выступили Минздрав и Роспотребнадзор.

При этом Ассоциация компаний интернет-торговли заявила, что онлайн-продажу алкогольной продукции могут наладить с помощью Единой биометрической системы и сайта госуслуг. Использование биометрии позволит подтверждать возраст покупателя и регулировать рынок спиртосодержащей продукции в Интернете.

Ранее NEWS.ru писал, что в России продажа спиртных напитков во время коронавирусного карантина увеличилась на 20%. Рынок алкоголя в США также демонстрирует существенный рост. При этом в Америке это происходит благодаря заказам через Интернет.