https://static.news.ru/photo/ee1421d2-d63d-11e9-b656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство финансов рассчитывает на следующей неделе внести на рассмотрение правительства России законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя.

Минюст продлил правовую экспертизу. На следующей неделе внесём, скорее всего, — заявил журналистам заместитель руководителя департамента налоговой и таможенной политики ведомства Александр Коробутов.

Как писал News.ru, новый способ легализации продаж алкоголя в Сети предложила Ассоциация компаний интернет-торговли. Он заключается в фиксации времени и места реализации спиртного благодаря системе выдачи онлайн-чеков через смартфоны и планшеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов. Чек автоматически окажется в Федеральной налоговой службе.

Категорически против идеи выступил Минздрав России. Руководитель ведомства Вероника Скворцова считает, что дистанционная продажа алкоголя может полностью нивелировать все законодательные запреты в области регулирования его продаж.