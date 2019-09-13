https://static.news.ru/photo/14ba495e-d55f-11e9-ae2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Congjun/Xinhua/Global Look Press

Министерство финансов РФ в сентябре внесёт в правительство законопроект, который устанавливает обратный акциз на этан. Информацию об этом озвучил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Это будет отраслевая мера. Все, кто будут перерабатывать этан, будут осуществлять инвестиции, строить новые проекты, все будут вправе получать отрицательный акциз на этан. В сентябре внесём, — цитирует Сазанова ТАСС .

По данным замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, обратный акциз на этан в стране составит девять тысяч рублей на тонну, его введение позволит привлечь примерно $24–27 млрд инвестиций в нефтехимию, передаёт РИА Новости .

В начале года кабмин разработал дорожную карту по развитию нефтегазохимии до 2025 года, которая в том числе предусматривает введение стимулирующих налоговых условий для переработки этана.

Как писал News.ru, в июле вице-премьер Дмитрий Козак оценил ситуацию на рынке топлива в РФ как стабильную.