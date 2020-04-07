Минфин вернётся к размещению облигаций федерального займа после паузы

https://static.news.ru/photo/c058f776-78e1-11ea-97a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин 8 апреля 2020 года проведёт аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму свыше 30 млрд рублей. Ведомство не проводило подобные операции с 26 февраля, в начале марта министерство сообщило о приостановке торгов.

Дальнейший график аукционов составят и опубликуют позже, опираясь на итоги операций 8 апреля. Сумма удовлетворения заявок определится согласно спросу, а также исходя из премий участников торгов, говорится на сайте Минфина.

На первый квартал 2020-го ведомство запланировало размещение ОФЗ на 600 млрд рублей по номиналу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о надзоре за банками, которые получили государственную поддержку из-за распространения коронавируса. По её словам, если организации будут использовать её не по назначению, ЦБ отреагирует. Она отметила, что Банк России принял регуляторные послабления. Их цель — помочь гражданам и компаниям пережить трудный период.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случав заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли — 58.



В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели — примерно 284 тысячи.