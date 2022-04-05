Минфин в апреле ждёт 798,4 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов

Минфин России ожидает в апреле 798,4 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, сообщает ТАСС. В марте отклонение было зафиксировано в объёме минус 302 млрд рублей, совокупный объём средств дополнительных доходов от поставок энергоресурсов составил 496,3 млрд руб.

Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в апреле 2022 года в размере 798,4 млрд рублей, — отмечается в сообщении.

При этом Минфин в апреле не будет покупать валюту и золото, это связано с временной приостановкой отдельных положений бюджетных правил.

Отклонение в меньшую сторону фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объёма за март составило 302 млрд руб. Такая корректировка связана с отклонением объёмов экспорта газа от прогнозируемого уровня. Роль сыграла более низкая динамика поступлений в рамках режима НДД, а также рост возмещения акциза на нефтяное сырьё. Оно было связано в том числе с изменением структуры некоторых элементов налогообложения. В результате совокупный объём средств дополнительных доходов от поставок энергоресурсов составил 496,3 млрд рублей.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что ожидаемый частичный переход торговли газом за рубли способствует укреплению национальной валюты. Экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, станет больше, когда переход состоится.