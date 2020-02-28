Недавнее внеплановое уточнение федерального бюджета РФ учитывало лишь расходы на реализацию заложенных в послании президента парламенту инициатив. Весной 2020 года Минфин собирается ещё раз актуализировать прогноз и параметры бюджета до 2022 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов,
Надо посмотреть, насколько длительны последствия от этого вируса. Я думаю, что как раз весной мы уточним прогноз и уточним свои оценки бюджета тоже, — заявил министр.
Как ранее сообщил NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения обновила свою оценку глобальной опасности коронавирусной инфекции. ВОЗ теперь классифицирует риск распространения болезни как «очень высокий».
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