https://static.news.ru/photo/02dfb020-5a43-11ea-a630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Недавнее внеплановое уточнение федерального бюджета РФ учитывало лишь расходы на реализацию заложенных в послании президента парламенту инициатив. Весной 2020 года Минфин собирается ещё раз актуализировать прогноз и параметры бюджета до 2022 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов, передаёт РИА Новости. Он отметил, что мировая экономика наверняка просядет ниже прогнозируемого уровня, однако пока нет ясности с развитием ситуации.

Надо посмотреть, насколько длительны последствия от этого вируса. Я думаю, что как раз весной мы уточним прогноз и уточним свои оценки бюджета тоже, — заявил министр.

Как ранее сообщил NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения обновила свою оценку глобальной опасности коронавирусной инфекции. ВОЗ теперь классифицирует риск распространения болезни как «очень высокий».