https://static.news.ru/photo/1360142e-1e68-11ea-8f7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов РФ уберёт из проекта новой пенсионной реформы (ГПП) возможность обналичивания замороженных в 2014 году накоплений.

В настоящее время проект предполагает возможность граждан перевести средства из обязательной системы пенсионного страхования (ОПС) в новую систему накоплений.

Это может считаться первым взносом участника ГПП, после которого в течение шести месяцев действует период охлаждения, когда можно забрать деньги, отказавшись от участия в системе.

Изменения предполагают, что перевод средств в ГПП будет возможен только по окончании охлаждения, сообщает РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли закон, согласно которому Пенсионный фонд России (ПФР) будет обязан заморозить отчисления в накопительную часть пенсии до 2022 года.