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Американские власти не планируют предпринимать интервенции на долларовом рынке, сообщил министр финансов страны Стивен Мнучин.

По его словам, при возникновения такой необходимости США предпочтут тесно координировать такие меры с Федеральной резервной системой.

В целом подобные вещи оптимальнее всего проводить на основе координации из-за объёма и масштаба рынков данных валют, — отметил он.

Мнучин также подчеркнул, что валютные рынки, и в особенности доллара, являются крупнейшими и самыми ликвидными.

Администрация президента США Дональда Трампа ищет пути по снижению высокого курса доллара, чтобы ликвидировать отток инвестиций из экономики и с финансового рынка страны. В июле официальные лица в Вашингтоне сообщали о том, что американская сторона впервые в истории исключила возможность валютных интервенций, чтобы сбить курс национальной валюты. Последствия его высокой стоимости ставят в неблагоприятное положение США во время торговых споров, особенно с Китаем, передаёт Bloomberg .

Ранее News.ru писал, что американский лидер в очередной раз обвинил ФРС в слишком высокой базовой процентной ставке. Президент назвал ведомство проблемой для США серьёзнее Китая и призвал немедленно отказаться от политики количественного смягчения и понизить базовую процентную ставку.