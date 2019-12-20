https://static.news.ru/photo/9449fbc2-23f4-11ea-a1b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Минфин США и европейские партнёры, реализующие проект газопровода «Северный поток 2», обсудят введение санкций в отношении магистрали 21 декабря текущего года, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает. После того, как закончатся эти консультации, когда мы поймём суть этих санкций — когда они наступают, в каком объёме они наступают эти ограничения для европейских компаний, можно будет говорить, сейчас пока рано, — пишет «Интерфакс».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Белый дом потратит на армию $738 млрд.

Документ требует, чтобы стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов и более, сделали так, чтобы эти суда перестали функционировать на строительстве газопроводов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФРГ, РФ и Евросоюз должны предотвратить попытки США устроить шантаж в отношении газопровода «Северный поток — 2», заявил глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд. По его словам, партнёры должны продемонстрировать единство.