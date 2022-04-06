Глава Минфина США: курс рубля не отражает ситуацию в экономике России

Глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен заявила, что курс рубля не отражает ситуации в экономике РФ. По её мнению, россиян «ведут» по ложному пути, а российская экономика страдает от санкций, передаёт РИА Новости.

Ограничения России и Центробанка в отношении россиян ведут к ситуации, в которой вы не должны делать выводов из стоимости валюты, — заявила Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.

Экономист уверена что, «российская экономика пошатнулась от санкций». По мнению Йеллен, рублёвый рынок не свободен из-за наложенных ограничений на операции с валютой. В связи с тем, что в России действует запрет на вывоз валюты, а её покупка вызывает трудности, глава Минфина США считает, что установленная цена на рубль не отражает его ценности.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заверял, что у России на счетах достаточно средств для выполнения всех обязательств перед Западом, несмотря на запрет США оплачивать госдолг из резервов. По его словам, решение о расчёте за газ в рублях и возможное расширение перечня товаров для рублёвой торговли «привели Минфин США к истерике».

В ходе сегодняшних торгов доллар на МосБирже упал ниже 80 рублей впервые с 23 февраля. Снижение стоимости валюты произошло на 5,16%.