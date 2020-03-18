https://static.news.ru/photo/22206816-68b8-11ea-9bd9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Стивен Мнучин Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о том, что экономические последствия из-за угрозы распространения нового типа коронавируса могут быть гораздо сильнее, чем от финансового кризиса в 2008 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр добавил, что уровень безработицы в Соединённых Штатах может вырасти до 20%. Он попросил сенаторов-республиканцев разработать страховочный пакет на $1 трлн, чтобы предотвратить возможные последствий от распространения коронавируса на экономику.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что США быстро справятся с пандемией коронавируса. Американский лидер отметил, что Соединённые Штаты справятся с проблемой быстрее, чем кто-либо думает.