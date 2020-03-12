Замминистра финансов Владимир Колычев предположил, что инфляция в России приблизится к 4% - показателю, на который ориентируется Центробанк в прогнозах на 2020 год.
Пока не проводили таких оценок, но думаем, что мы, в любом случае, будем близко к таргету [Банка России], - цитирует Колычева ТАСС.
По информации издания, Минэкономразвития обновился прогноз по инфляции, увеличив показатель с 2,3% до 3% за год. По мнению первого вице-премьера Андрея Белоусова, рост цен останется в пределах 4%.
Как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк России нулевой рост ВВП и инфляцию выше 6% из-за пандемии коронавируса и обвала нефтяных рынков.
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