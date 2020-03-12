https://static.news.ru/photo/2db51126-646d-11ea-b06b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замминистра финансов Владимир Колычев предположил, что инфляция в России приблизится к 4% - показателю, на который ориентируется Центробанк в прогнозах на 2020 год.

Пока не проводили таких оценок, но думаем, что мы, в любом случае, будем близко к таргету [Банка России], - цитирует Колычева ТАСС.

По информации издания, Минэкономразвития обновился прогноз по инфляции, увеличив показатель с 2,3% до 3% за год. По мнению первого вице-премьера Андрея Белоусова, рост цен останется в пределах 4%.

Как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк России нулевой рост ВВП и инфляцию выше 6% из-за пандемии коронавируса и обвала нефтяных рынков.