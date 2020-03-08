https://static.news.ru/photo/160b2780-61e4-11ea-97c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов анонсировало возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) из-за высокой волатильности на финансовых рынках.

По данным ведомства, соответствующие решения будут приниматься с учётом рыночной конъюнктуры, чтобы внести вклад в стабилизацию ситуации и избежать избыточного давления на долговой рынок. Сокращение заимствований могут компенсировать с помощью других источников финансирования дефицита бюджета, в числе которых остатки денежных средств на едином счёте федерального бюджета.

Объем средств Федерального казначейства на счетах в Банке России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов) и в размещении на банковских счетах в кредитных организациях и по операциям репо по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4,2 трлн рублей, — говорится в сообщении Минфина.

В ведомства добавили, что согласно плану заимствований на текущий год, чистое привлечение на внутреннем рынке должно составить 1,7 трлн рублей, валовое — 2,3 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минфине заявили, что в случае падения нефтяных цен до $25-30 за баррель ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит, чтобы покрыть потери бюджета в течение 6-10 лет.