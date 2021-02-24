Минфин сократил доли доллара и евро в Фонде национального благосостояния

https://static.news.ru/photo/c613a7ca-76b4-11eb-83bc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов России сократило доли евро и доллара в структуре Фонда национального благосостояния с 45% до 35%, включив иену с долей 5% и юань с долей 15%.

В соответствии с постановлением правительства в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Уточняется, что данные изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств Фонда национального благосостояния.

Необходимые конверсионные операции были завершены в феврале.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение кабмину до 31 мая проработать вопрос о целесообразности увеличения объёма средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для исполнения проектов нефтегазохимии. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, писал NEWS.ru.