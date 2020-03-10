https://static.news.ru/photo/29d12472-62ed-11ea-8f1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин России в стрессовой ситуации может на протяжении длительного времени отсутствовать на рынке займов. Министерство собирается уточнить параметры программы заимствований на текущий год после стабилизации цен на нефть и курса рубля, рассказал замглавы ведомства Владимир Колычев.

У нас достаточный запас для того, чтобы какое-то продолжительное время при очень стрессовой ситуации не выходить на рынок. Это, естественно, не план, мы хотим, чтобы бумаги были ликвидные, но такая возможность есть, — цитирует его агентство ПРАЙМ.

Чиновник отметил, что Бюджетный кодекс даёт министерству достаточно способов финансировать дефицит. Например, сократить займы при неблагоприятной ситуации на рынке или увеличивать при положительной конъюнктуре.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Курс доллара резко вырос на старте торгов Московской Биржи после обвала цен на нефть 9 марта. Американская валюта прибавила 4 рубля — до 72 рублей 77 копеек. Курс евро подскочил на 5 рублей и 21 копейку, до 82,72 рубля, писал NEWS.ru.

Акции «Роснефти» в начале дня 10 марта 2020 года рухнули на 12,2%, «Газпрома» — на 12,8%. ЛУКОЙЛ теряет 14% после обвала нефтяных котировок 9 марта, писал NEWS.ru.