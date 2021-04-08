Минфин считает налоги в России крайне низкими

https://static.news.ru/photo/5d2384ee-986d-11eb-a350-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Налоговая ставка для граждан в России — одна из самых низких в мире, заявили в Минфине. Так ведомство прокомментировало результаты опроса, согласно которым треть россиян считают действующие налоги чрезмерными.

Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остаётся на одном уровне уже многие годы, — сообщили в министерстве.

Там напомнили, что НДФЛ в России составляет 13% (15% на доходы свыше 5 млн рублей в год), тогда как в других странах этот показатель может достигать 35%. Кроме того, в стране существует множество социальных налоговых вычетов, говорится на сайте Минфина.

Спор о налоговом бремени россиян идёт многие годы. Сторонники позиции о низком налогообложении напоминают о ставке НДФЛ, которая ниже, чем в большинстве стран мира. С другой стороны граждане и эксперты напоминают о взносах в пенсионный фонд (22% от зарплаты), в фонд социального страхования (3,1%), в фонд медицинского страхования (5,1%), а также НДС (20% от стоимости продаваемого товара), акцизы, лицензии и специальные налоги.

Накануне государственный ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, по которым 36% россиян считает действующие налоги чрезмерными. Достаточным назвали налоговое бремя 52% респондентов.

Большинству тех, кого не устраивают налоги (49%), от 25 до 34 лет. При этом нынешнюю ставку налога на доходы (НДФЛ) знают лишь 65% опрошенных россиян.

Больше половины (51%) россиян платят НДФЛ через бухгалтерию работодателя, и только 8% граждан сами подают декларацию. Не платят подоходный налог 9% респондентов, а 31% опрошенных заявили об отсутствии облагаемых НДФЛ доходов, писал NEWS.ru.