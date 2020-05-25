Минфин счёл нецелесообразным переносить уплату топливного акциза на АЗС

https://static.news.ru/photo/01835fc4-9ea9-11ea-9794-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уплата топливного акциза с АЗС приведёт к снижению собираемости этого налога за счёт роста недоимки, считает официальный представитель Минфина РФ.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. Таким образом планируется избежать махинаций с топливом на автозаправочных станциях.

В Минфине напомнили, что такая практика в стране уже действовала с 2003 по 2006 год. При этом значительно усложнилось администрирование акцизов, так как количество налогоплательщиков существенно увеличилось, что стало дополнительной нагрузкой для налоговых органов. Кроме того, увеличились случаи уклонений от уплаты акциза.

В текущих условиях, когда дефицит бюджета может превысить 4 трлн рублей, бюджет не может себе позволить новых выпадающих доходов бюджета, — цитирует ТАСС сообщения представителя ведомства.

Он добавил, что позиция Минфина в этом вопросе остаётся неизменной.

Как писал NEWS.ru, сейчас в Европе бензин намного дешевле, чем в России, из-за резко упавших цен на нефть. При этом отечественные нефтекомпании не могут снизить цену внутри страны, так как выплачивают в бюджет отчисления по «демпфирующему механизму».

Он был введён в действие с начала 2019 года, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию на рынке топлива и защитить её от резкого колебания цен. Прежде всего — от роста стоимости бензина, чего тогда все боялись. Однако, как теперь выяснилось, и от снижения тоже.