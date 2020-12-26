Минфин: Россию в 2021 году ждёт бум продаж ювелирных изделий

https://static.news.ru/photo/a2515848-473c-11eb-abb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin

В 2021 году Россия столкнётся с бумом легальных продаж ювелирных изделий из-за введения маркировки этого типа товаров, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Он пояснил в интервью РИА Новости, что в Минфине ждут от введения маркировки «ювелирки» такого же эффекта, который был после аналогичных мер в отношении шуб.

Помните, после введения обязательной маркировки легальный рынок вырос в несколько раз? Может, в нашем случае будет ещё и лучше, — предположил Моисеев.

Он отметил, что Федеральная пробирная палата России до пандемии коронавируса клеймила около 70 млн ювелирных изделий ежегодно, от чего бюджет получал 1,2 млрд рублей в год. В эту сумму, по словам чиновника, оценивается легальный рынок ювелирных изделий в России.

По скромным оценкам министерства, от 30 до 50% ювелирного рынка в России носит «серый» характер, — добавил он.

Как сообщал NEWS.ru, маркировка ювелирной продукции начала проводиться в России с 1 декабря 2020 года. В течение месяца она будет вестись добровольно в тестовом режиме. Уже с 1 января маркировка станет обязательной для данной отрасли, а с 1 июля 2021 года в России будут продаваться лишь маркированные драгоценные изделия.