Минфин выплатил купон по выпуску евробондов в рублях Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2028 году на 10,9 млрд рублей

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Минфин РФ выплатил в рублях купонный доход в сумме 10,9 млрд рублей по внешним облигациям с погашением в 2028 году, сообщается в Telegram-канале министерства. Отмечается, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены ведомством в полном объеме.

Минфин России информирует, что <…> средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году в сумме 10,9 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»), — говорится в сообщении.

В июне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у России не осталось иных способов выплат по евробондам, кроме платежей в национальной валюте. По его словам, Национальный расчетный депозитарий попал в санкционные списки, а страны — эмитенты других резервных валют ввели запрет на расчеты по госдолгу РФ.

В октябре Минфин РФ в полном объеме выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году. Платежный агент «Национальный расчетный депозитарий» получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 4,9 млрд рублей ($84,4 млн).