Минфин России установил временный порядок выплат по госдолгу в валюте
Сергей Попов
Сергей Попов
10:00, 14 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минфин утвердил временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам России в иностранной валюте. Фактическая возможность выплат будет зависеть от санкционных ограничений в отношении возможности ЦБ РФ и кабмина распоряжаться средствами на своих валютных счетах, сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.
Для осуществления выплат министерство будет давать платёжные поручения банкам-агентам. Они будут производиться в той валюте и в те сроки, которые были предусмотрены документами при эмиссии. Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платёжное поручение, оно будет отозвано, и Минфин произведёт выплату в рублях по курсу ЦБ РФ.
Глава ведомства Антон Силуанов опроверг заявления о неспособности России выполнить обязательства по госдолгу.
У нас есть необходимый объём средств для обслуживания наших обязательств, — приводятся его слова в сообщении.
По словам министра, заморозку валютных счетов Банка России и правительства можно расценивать как желание зарубежных стран организовать искусственный дефолт, который не имеет под собой реальных экономических оснований.
Ранее Силуанов заявил, что в ходе международных санкций заблокирована почти половина от общего объёма госрезервов России — $300 млрд. Однако он заверил, что РФ не откажется от выполнения обязательств по госдолгу и будет погашать его в рублях до разморозки золотовалютных резервов.