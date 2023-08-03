Минфин России объявил о снижении цен на этиловый спирт

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Сотрудница брагоректификационного отделения по перегонке и ректификации спирта на производстве АО «Биохим» в городе Рассказово Тамбовской области

Министерство финансов России подготовило проект приказа о снижении минимальной цены на этиловый спирт, сообщается на сайте ведомства. По данным пресс-службы, стоимость одного литра спирта составит 55 рублей вместо 68 рублей. Причиной принятия такого решения стало снижение цен на зерновые культуры на внутреннем рынке.

Минфин России подготовил проект приказа, которым устанавливается минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 55 рублей за 1 литр безводного спирта, — говорится в сообщении министерства.

Предполагается, что снижение минимальной цены положительно отразится на производителях этилового спирта. В ведомстве подчеркивают, что такая мера позволит им более гибко адаптироваться к конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости продукта. Приказ министерства официально вступит в силу с момента его публикации.

В то же время стоимость лука в российских магазинах заметно возросла. По мнению исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Шамиля Магомедова, ситуация изменится к концу лета, когда начнется сбор урожая. Специалист отметил, что в настоящее время на полках магазинов представлен импортный лук, а рост цен связан с ростом курса доллара.