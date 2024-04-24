Минфин России нашел способ «переезда» Альфа-банка в Россию Минфин потребовал ограничить права владельца Альфа-банка с Кипра

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Министерство финансов России обратилось в арбитражный суд с требованием ограничить права владельцев Альфа-банка, сообщает РБК. По данным агентства, если иск будет принят, то организация сможет передислоцироваться в РФ на фоне санкций Запада.

Уточняется, что аналогичное требование касается иностранных владельцев «АльфаСтрахования» — Alfastrakhovanie Holdings Limited. Правами на Альфа-банк владеет ABH Financial Limited, зарегистрированная на Кипре. В качестве причины начала судебного разбирательства указывается, что действия иностранных владельцев препятствуют работе «Альфа-банка», который считается значимой кредитной организацией.

Приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в отношении АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг» позволит исключить препятствия для деятельности данных организаций, а также АО «Альфа-банк» и АО «АльфаСтрахование» на российском финансовом рынке, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФАС возбудила новое дело в отношении Альфа-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. Заявляется, что причиной стала аудиореклама на радио, организации грозит крупный штраф.