Минфин России изучает иностранный опыт введения «цифрового налога»

https://static.news.ru/photo/5a8afb66-6b6a-11eb-9c28-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов России изучает иностранный опыт введения «цифрового налога» для дальнейшего обсуждения целесообразности его введения в РФ. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Чиновник пояснил, что крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России. При этом их деятельность в принципе на облагается налогом в России, поскольку у них нет здесь представительств.

По его словам, в настоящее время на площадке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) идут дискуссии о создании наднационального налога, который распределялся бы потом между различными странами, сообщает KPMG.

Мы будем изучать мировой опыт. Например, в Англии первый полноценный год применения цифрового налога закончится 31 марта этого года. Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности его введения в России. Пока окончательного решения на этот счёт нет, — сказал Сазанов.

Как писал ранее NEWS.ru, 11 июля 2019 года Сенат Франции одобрил проект закона, облагающий налогом крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги. Он коснулся доходов интернет-гигантов, полученных после 1 января 2019-го. Сборы составят 3% общего оборота страны. Под действие документа попадают фирмы с оборотом свыше €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, работающие в сфере онлайн-рекламы, интернет-торговли или агрегаторов информации.