Минфин РФ внёс в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России. Их по-прежнему рекомендуется рассматривать только как инструмент для инвестиций, но не в качестве средства платежа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Согласно тексту документа, перед приобретением криптовалюты россияне должны будут пройти онлайн-тестирование, от которого будет зависеть сумма инвестиции.

При успешном прохождении тестирования граждане смогут вкладывать в цифровые валюты до 600 тысяч рублей ежегодно. В противном случае сумму вклада ограничат 50 тысячами рублей.

Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений, — говорится в сообщении.

Кроме того, будет создан специальный реестр операторов, осуществляющих оборот цифровых валют. Их деятельность будет лицензироваться и контролироваться уполномоченным органом. Покупка или продажа криптовалюты будет возможна только при условии идентификации клиента. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будут осуществляться только через банки с использованием банковского счёта.

Также в законопроекте предусмотрен механизм передачи в налоговые органы сведений, необходимых для осуществления ими контрольных и надзорных функций.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что законопроект о криптовалютах может быть принят уже в этом году. По его словам, майнинг криптовалют в России следует легализовать, присвоив этому виду деятельности специальный код, что повлечёт за собой вопросы идентификации участников этого бизнеса и их налогообложения и пополнит бюджет.

Кроме того, легализация криптовалюты позволит защитить людей, которые не являются профессиональными участниками финансового рынка, ограничив сумму их вложений в этот актив.