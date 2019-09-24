https://static.news.ru/photo/1e9f73e0-ded3-11e9-bbab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минфин России вернётся 25 сентября текущего года к проведению безлимитных аукционов по размещению облигаций федерального займа. Ведомство, в частности, предложит выпустить ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года и ОФЗ 24020 с погашением в июле 2022 года в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Количество удовлетворённых заявок определится исходя из спроса, а также размера запрашиваемых участниками премий к фактически сформировавшимся на рынке уровням дохода, говорится на официальном сайте министерства.

Предыдущий аукцион состоялся в начале июня 2019-го. После этого Минфин вновь обратился к практике лимитных аукционов.

Ранее News.ru сообщал, что Министерство финансов РФ планирует чистое привлечение займов на внутреннем рынке в 2020–2022 годах от 1,55 до 1,8 трлн рублей в год. Валовой объём составит 7,8 трлн рублей.