Минфин РФ прокомментировал инициативу с новым налоговым вычетом

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов прокомментировал инициативу с новым налоговым вычетом для россиян. Он полагает, что пока подобная мера преждевременна, поскольку НДФЛ с арендных платежей зачисляется в бюджеты регионов, которые ещё борются с последствиями пандемии коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

Вопрос обсуждался в Правительстве России. В итоге Минфин РФ не поддержал идею налогового вычета за легальный съём жилья.

В сегодняшних условиях мы не готовы поддержать эту инициативу. У регионов и так тяжело с доходами, это нанесёт сокрушительный удар по их бюджетам, — пояснил Сазанов.

Ранее сообщалось, что Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья. В паспорте программы, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов, отмечалось, что это нужно для развития арендного рынка. Так, Минстрой предложил снизить госпошлины за регистрацию договора аренды на длительный срок. Кроме того, в ведомстве предлагают использовать долгосрочную аренду в качестве альтернативы предоставления помещения в собственность.