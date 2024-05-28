Минфин РФ предложил правки по улучшению налоговой системы Минфин РФ предложил четырехступенчатую прогрессию по НДФЛ с увеличением ставки

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Минфин РФ предложил четырехступенчатую прогрессию по НДФЛ с постепенным увеличением ставки от 13% до 22%. В материалах ведомства указано, что даже с прогрессивной шкалой НДФЛ налоговая система России сохранит конкурентоспособность, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны.

Вместо двух действующих ступеней (13% и 15% с доходов, превышающих 416,7 тыс. руб. в месяц, или 5 млн руб. в год) предлагается ввести пять. Среди них — 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год) и 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год). А также 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год), 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год) и 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

По данным ведомства, в России 64 млн плательщиков НДФЛ. Изменения затронут около 2 млн из них (с доходом выше 2,4 млн руб. в год). Другими словами, 3,2% работающего населения.

Также Минфин предложил сохранить НДС на текущем уровне, чтобы не провоцировать рост инфляции. Там уточнили, что нынешние изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач. К таким задачам относятся сокращения неравенства в обществе и в экономике, а также решения проблем социально-экономического развития регионов.