Министерство финансов России не будет секвестировать федеральный бюджет на текущий год для поддержки экономики и соцсферы. Необходимые для этого средства изыщут за счёт перераспределения расходов.
Об этом говорится в сообщении ведомства, которое
Такой подход позволяет изыскать средства для новых приоритетных мер поддержки экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру бюджета. Сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется, — заключили в Минфине.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Минфин и Минэкономразвития планируют заняться определением приоритета бюджетных расходов для предотвращения экономического кризиса.
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