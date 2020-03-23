https://static.news.ru/photo/c32ec2c4-6d28-11ea-8717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов России не будет секвестировать федеральный бюджет на текущий год для поддержки экономики и соцсферы. Необходимые для этого средства изыщут за счёт перераспределения расходов.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое оказалось в распоряжении ТАСС. В Минфине напомнили, что ежегодно в ходе исполнения бюджета появляются сэкономленные средства по различным статьям, которые направляются на другие направления, требующие внимания. Также ведомство отмечает, что отмена ряда массовых мероприятий лишила актуальности часть бюджетных статей, а отведённые на них средства можно потратить на решение приоритетных проблем.

Такой подход позволяет изыскать средства для новых приоритетных мер поддержки экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру бюджета. Сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется, — заключили в Минфине.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Минфин и Минэкономразвития планируют заняться определением приоритета бюджетных расходов для предотвращения экономического кризиса.