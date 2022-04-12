Минфин: Россия не объявляла дефолт по обязательствам по евробондам

Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам, говорится в сообщении на сайте Минфина. Как уточнили в ведомстве, информация CNN не соответствует действительности, а препятствия для осуществления платежей, погашения и обслуживания госдолга в иностранной валюте созданы искусственно.

Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам. Дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. Ни о том, ни о другом речи в случае с Россией не идёт. У Российской Федерации достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ограничения на обслуживание госдолга России можно рассматривать как очередное неисполнение её иностранными партнёрами своих обязательств. При этом запретительные меры со стороны руководства США в первую очередь ущемили интересы иностранных инвесторов, в том числе американских.

Все возможные претензии кредиторов России должны быть переадресованы властям стран, незаконно препятствующим исполнению РФ её обязательств, — отметили в Минфине.

Представители Министерства финансов России ранее рекомендовали сократить выплаты по европейским облигациям в случае дальнейшей блокировки платежей со стороны Евросоюза. В ведомстве отметили, что из-за санкций ЕС платежи по евробондам получают только те владельцы ценных бумаг, которые значатся в иностранной учётной системе. При этом российские облигационеры не получают дивидендов.