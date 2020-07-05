Минфин РФ намерен расширить льготную ипотеку

https://static.news.ru/photo/c3f3c4ea-bf1a-11ea-816a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект о расширении льготной ипотеки для многодетных семей готовят в Минфине РФ. В ведомстве уточняется список кредиторов, которые смогут участвовать в реализации мер господдержки.

Программу ипотеки хотят расширить, включив в неё помимо возможности приобретения квартир в новостройках, также и покупку квартир в недостроенных жилых домах или квартир, в которых требуется провести ремонт. Может попасть в список и строительство индивидуального жилья. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к ведомству.

Издание отмечает, что субсидию можно будет получить по кредитам, заключенным с банками, «Дом.РФ» и организациями, которые аккредитованы «Дом.РФ». В организации подчеркнули, что сейчас в рамках «Семейной ипотеки» супругам с двумя или более детьми выдаются кредиты по ставке около 5%. За июнь 2020 года выдано 29,4 тысячи ипотечных кредитов.

Практически все эти кредиты выдавались в рамках ипотечных программ с господдержкой, — добавили в «Дом.РФ».

Инициатива Минфина поддерживается в Госдуме, где считают, что ипотека должна стать для россиян ещё более доступной. Тем более, что очень слабо пока развивается индивидуальное строительство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал снижение цен на недвижимость и продажу жилья с маленькой, практической нулевой ставкой, а также рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку. По его мнению, уменьшение ставки не должно быть главным поводом к принятию решения о покупке жилья, так как главным в ипотеке является долгосрочное сохранение занятости и доходов.