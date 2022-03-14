Минфин РФ: китайский юань — одна из резервных валют России

Часть валютных резервов РФ находится в китайских юанях и российская сторона будет их использовать, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1». Он также напомнил, что западные санкции лишили Россию доступа к $300 млрд и оказывают давление на КНР, чтобы ограничить возможность пользоваться российскими накоплениями.

Мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Россией. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях, — отметил глава Минфина.

Он также добавил, что заморозка суверенных активов России привела к некоторым трудностям с исполнением обязательств, в частности долговых. Принято решение об исполнении внешнеторговых контрактов в рублях.

Глава Минфина выразил надежду на то, что партнёрские отношения с Китаем позволят не только сохранить, но и приумножить те перспективы сотрудничества, которые уже достигнуты.

Ранее Антон Силуанов заявил, что предприятия иностранных компаний, которые ушли с российского рынка, могут быть подвергнуты механизму ускоренного банкротства, который предусматривает временное управление и дальнейшую продажу компаний новым собственникам. Такая процедура будет осуществляться в период от трёх до шести месяцев.