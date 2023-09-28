Минфин назвал условия для исключения ОАЭ из перечня офшоров Минфин исключит ОАЭ из реестра офшоров после пересмотра налогового соглашения

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Минфин намерен исключить Объединенные Арабские Эмираты из черного списка офшоров после того, как Москва и Абу-Даби пересмотрят соглашение об избежании двойного налогообложения, в рамках которого есть спорные вопросы, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов на VII Московском финансовом форуме. Он подчеркнул, что государствам теперь необходимо договориться по «двум-трем» принципиально важным вопросам, пишет Forbes.

Если будет [пересмотрено] соглашение, последует работа над списком офшоров. Само наличие соглашения означает, что те основания, по которым страна была включена в список офшоров, остались в прошлом, — сказал замглавы Минфина.

ОАЭ является одной из немногих дружественных стран в черном списке офшоров Минфина. Компании государств, числящиеся в этом перечне не имеют возможности рассчитывать в России на государственные субсидии и налоговые послабления. По данным издания, более трех тысяч российских компаний имеют юрлица в ОАЭ.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации предложил спасти рубль от излишней волатильности путем использования нестандартных методов валютного контроля. По его словам, это может быть китайская модель, в которой существует «мембрана» между внешним и внутренним валютными рынками.