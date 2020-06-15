Минфин РФ: экспортная пошлина на нефть в РФ увеличится с 1 июля

https://static.news.ru/photo/622d655c-af09-11ea-b3ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля 2020 года вырастет на $29,5 — до $37,8 за тонну. По данным Минфина РФ, средняя стоимость смеси марки Urals с 15 мая по 14 июня составила $37,556 за баррель, или $274,2 за тонну.

В данный момент экспортная пошлина на чёрное золото — $8,3 за тонну. Также с 1 июля пошлина на высоковязкую нефть повысится до $3,7 с $1,2, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Льготная ставка на сырьё для некоторых месторождений Восточной Сибири, месторождений на Каспии и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчёта, одобренной в рамках налогового манёвра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остаётся на нулевом уровне.

Пошлина для светлых нефтепродуктов и масла повышается до $11,3 с $2,4 за тонну, для тёмных — до $37,8 с $8,3. Показатели для товарного бензина увеличиваются до $11,3, нафты — до $20,7 с $4,5 за тонну. Пошлины для сжиженного газа и на чистые фракции СУГ составят $0. Пошлина на кокс повышается до $2,4 с $0,5 за тонну.

Цены на нефть резко снизились на фоне роста количества заражений коронавирусом в США и Китае, а также из-за возможности второй волны пандемии. По данным на утро 15 июня, стоимость августовских фьючерсов на смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures потеряла 2,79% и достигла отметки в $37,65 баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 3,97% — до $34,82 за баррель.

Биржевые индексы снизились на открытии торгов российского рынка акций. Так, индекс МосБиржи потерял 2,1% и достиг отметки в 2687,49 пункта. В свою очередь индекс РТС уменьшился на 2,8%, опускаясь ниже 1203,18 пункта, писал ранее NEWS.ru.

Акции крупнейших компаний на МосБирже также показывают негативную динамику. Акции «Северстали» снизились на 5,6%, «Полиметалла» — на 3,9%, «Сургутнефтегаза» — на 3,8%, «Норникеля» — на 3,4%, «Аэрофлота» — на 3,3%, «Роснефти» — на 3,3%, НЛМК — на 3,1%. При этом акции «Яндекса» прибавили 1,4%, а ретейлеров «Магнит» и X5 — 0,3% и 1,2% соответственно.