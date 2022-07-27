Минфин разъяснил взимание НДФЛ с работающих за границей россиян

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Федеральная налоговая служба

Минфин разъяснил цель новаций по налогообложению работающих за рубежом россиян. Об этом говорится в документе ведомства, пишет ТАСС.

Речь идёт о практике неуплаты НДФЛ сотрудниками российских компаний, которые работают за границей на удалённой основе. В разъяснении министерства говорится, что законопроект никак не затрагивает налоговые ставки по НДФЛ и изменение критериев признания физлиц налоговыми резидентами России.

Принципы налогообложения, исторически заложенные в Налоговом кодексе по НДФЛ, должны сохраняться вне зависимости от формы трудовой деятельности (дистанционная или в офисе), — сказано в сообщении Минфина.

Инициатива министерства по уплате налогов работающих за границей россиян не касается сотрудников зарубежных филиалов российских компаний и не касается ставки НДФЛ и изменения признания физлиц налоговыми резидентами России.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что инициатива Минфина обязать сотрудников российских компаний, работающих удаленно из зарубежных стран, платить налоги на доход физических лиц (НДФЛ) может привести к снижению заработной платы таких сотрудников. Она добавила, что вместе с этим уменьшится и объем налоговых отчислений в РФ.