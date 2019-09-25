https://static.news.ru/photo/136a46d4-df8d-11e9-b494-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минфин РФ во время безлимитного аукциона 25 сентября текущего года разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 с погашением в ноябре 2025-го на сумму 17,36 млрд рублей при спросе в 84,85 млрд рублей.

Цена отсечения — 101,801% от номинала. Доходность по данному показателю — 6,9% годовых. Средневзвешенная стоимость — 101,801% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,9% годовых.

Позже Минфин также предложит ОФЗ 24020 с погашением в июле 2022 года в объёме остатков, доступных для размещения, говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее News.ru сообщал, что Министерство финансов РФ планирует чистое привлечение займов на внутреннем рынке в 2020–2022 годах от 1,55 до 1,8 трлн рублей в год. Валовой объём составит 7,8 трлн рублей.