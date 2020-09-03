Минфин спешит развеять тревожные слухи: продажи на «Авито» обложат налогом

Продажа подержанных вещей от одного человека другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, сообщили журналистам источники в Министерстве финансов РФ. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара. Как ожидается, НДФЛ на продажи б/у вещей может принести бюджету страны около 80 млрд рублей в год. Опрошенные эксперты полагают, что сейчас не время для введения подобного налога, даже несмотря на то, что практика налогообложения онлайн-площадок в цивилизованных странах есть. Кроме того, экономисты предлагают перенести бремя 13% налога от приобретения б/у вещей на их покупателя.

Как передавали « Ведомости » со ссылкой на чиновников ведомства, «законодательство о налогах и сборах не возлагает на электронные платформы и социальные сети, с использованием которых пользователи продают имущество, функции налоговых агентов, поэтому такие платформы и социальные сети уплачивать налог из средств пользователей не могут».

Однако, как объяснила NEWS.ru руководитель направления корпоративного налогообложения «Авито» Юлиана Стукачёва, документ, на который ссылаются «Ведомости», не содержит новых инициатив, а выглядит скорее как некое разъяснение уже действующего налогового законодательства.

Действующее российское налоговое законодательство уже накладывает на физических лиц обязательства по уплате НДФЛ в определённых случаях. Согласно ему, при получении дохода от продажи б/у вещей в пределах 250 тысяч рублей не возникает обязанность по уплате налога. По статистике «Авито», 98% сделок по продаже товаров и вещей, совершаемых за год в с2с-сегменте одним физическим лицом, не достигают порога в 250 тысяч рублей. Стоимость коляски, детской курточки или кроссовок значительно меньше, чем оговорённый законодательством порог. Юлиана Стукачёва руководитель направления корпоративного налогообложения «Авито» руководитель направления корпоративного налогообложения «Авито»

Более того, такие требования уже содержатся в Налоговом кодексе: «физлица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с таких доходов самостоятельно».

Вместе с тем инициативу нового налога поддержал действующий сенатор и экс-заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Владимир Полетаев.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На самом деле эта идея не новая. Вопрос о наведении порядка в торговле через Интернет поднимался давно и обсуждался не раз. Поэтому рано или поздно мы должны будем прийти к тому, чтобы брать налоги с электронных торгов и площадок торговли через Интернет. Какой должен быть налог и как это администрировать — предстоит обсуждать. Я, честно говоря, поддерживаю эту идею. Ведь на самом деле мы тем самым возвращаемся к нормальному рынку. Хотя, безусловно, абсурда здесь не должно быть. Должно быть какое-то ценовое отсечение по стоимости товара либо определённая группа товаров должна быть убрана за пределы налогооблагаемости. Владимир Полетаев действующий сенатор и экс-заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю действующий сенатор и экс-заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю

Любопытно, что слухи, запущенные «Ведомостями», поспешили опровергнуть в пресс-службе Минфина. В ведомстве заверили, что это была «публикация некорректной информации о налогообложении доходов с продаж подержанных вещей с использованием электронных платформ и социальных сетей».

Минфин России не собирается вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как «Авито» и «Юла») и социальных сетей, — сообщили NEWS.ru в финансовом министерстве.

Как разъяснили в ведомстве, при продаже подержанных вещей с использованием электронных площадок и социальных сетей граждане, как правило, не уплачивают налоги, так как «Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более трёх лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более пяти лет)». Помимо этого, «доходы от продажи подержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведённых расходов на их покупку».

Таким образом, никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идёт, и такой вопрос не обсуждается, — успокоили в пресс-службе Минфина.

Справедливо ли это в принципе

Nicolas Armer/dpa/Global look Press

Эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов призывает для большей ясности обратиться непосредственно к первоисточнику — Налоговому кодексу. Согласно положениям НК РФ, налоговой базой по НДФЛ являются доходы граждан, в том числе и от продажи как недвижимого, так и иного имущества. Следовательно, факт реализации гражданином какого-либо имущества с налоговой точки зрения формирует налоговую базу.

Но давайте заодно вспомним и о наличии такой нормы НК РФ, как налоговый вычет. Согласно статье 220 НК РФ, при нахождении в собственности имущества менее трёх лет предоставляется имущественный вычет в размере 250 тысяч рублей. То есть при продаже старенького телевизора за 40 тысяч, воспользовавшись имущественным вычетом, ничего платить не нужно. А уж если пользовался этим телевизором более трёх лет, то и подавно! Это первое. Второе: «Авито», равно как и другие подобные платформы, фактически информирует о намерении купить или продать и никоим образом не фиксирует фактическую реализацию и реальность, соответственно, возникновения налоговой базы. Владимир Саськов эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ и директор Ассоциации налоговых консультантов эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ и директор Ассоциации налоговых консультантов

В этой связи, полагает Саськов, использование информационных ресурсов, таких как «Авито», в качестве формирования доказательной базы уклонения от уплаты налогов невозможно. Поэтому исходя из приведённого нюанса применения имущественного вычета представляется, что размер дополнительных налоговых изъятий по продажам гражданами своего личного имущества будет стремиться к нулю, в то время как затраты на администрирование таких доходов будут существенными, указывает эксперт НИУ ВШЭ.

Получается, что такая система налогообложения подразумевает двойной налог с продаваемой вещи. Первый налог в размере 20% платит покупатель, назовём его «агент 1», второй налог в размере 13% платит снова «агент 1», уже выступающий продавцом бывшей в употреблении вещи. На мой взгляд, возможен следующий выход из предложенного — перенести бремя 13% налога от приобретения б/у вещей на покупателя этих вещей. Мария Бурилина cтарший преподаватель ГАУГН и научный сотрудник ЦЭМИ РАН cтарший преподаватель ГАУГН и научный сотрудник ЦЭМИ РАН

Бурилина напоминает, что практика уплаты налога после приобретения товаров и услуг распространена в США, где каждый товар продаётся без указания стоимости налога. В каждом штате НДС разный и устанавливается в частном порядке. Таким образом, платформа «Авито» сможет брать этот налог с покупателя в момент онлайн-сделки. Как это отследить при офлайн-покупках — скорее всего, будет немного сложнее, говорит эксперт из ГАУГН.

Надо понимать, что в Налоговом кодексе сейчас нет специальных положений о налогообложении купли-продажи б/у товаров, указывает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Тем более в России в настоящее время не приняты специальные стандарты отчётности в налоговых целях для так называемых p2p-платформ, которые служат площадкой для равнозначных участников (как «Авито» и «Юла»). В результате выходит, что данная сфера находится вне поля зрения налоговых органов, резонно замечает Левашенко.

Поскольку специальных положений в законодательстве нет, целесообразно обратиться к общим нормам о доходах от продажи движимого имущества. Общие положения НК РФ предусматривают, что доходы от продажи движимого имущества облагаются НДФЛ по ставке 13%. Однако если вы продали движимое имущество, которое находилось в собственности три года или более, то доходы от продажи налогом не облагаются. Антонина Левашенко руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС

Экономист из РАНХиГС уточняет также, что подобная практика есть и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Сегодня ОЭСР пытается в первую очередь решить вопросы налогообложения доходов продавцов в рамках Sharing и Gig-платформ, которые предлагают услуги размещения, транспорта и персональные услуги. Это куда более системная проблема, чем вопрос налогообложения б/у товаров на «Авито», которые чаще всего приобретаются для личного пользования, отмечает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС. Вместе с тем доходы перекупщиков, чья деятельность приобретает предпринимательский характер, должны облагаться соответствующим образом, добавляет она.

Хотя рано или поздно налоговые службы будут иметь данные о пользователях самых разных платформ. Так, Еврокомиссия предлагает применять отчётность в отношении деятельности на платформах, которая включает в себя не только аренду недвижимого имущества, предоставление персональных услуг, но и продажу товаров, — сказала она.

Но всё-таки хуже всего в этой истории вот что, говорит доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы: скорее всего, граждане после такого налога будут уходить в тень и пытаться обойти систему контроля, чтобы не платить налоги.

Маскировка покупки имеет место. Деваться некуда. Доходы населения и так сильно просели. Лично я считаю, что механизм контроля факта продажи товаров представляется очень сложным, не до конца продуманным и ограничивается ответственностью граждан. Налоговые органы не будут из-за условного утюга проводить проверки. Инициативы со стороны населения по уплате налога с продажи ждать не стоит. Около 80 млрд рублей в год в пользу бюджета — это примерные цифры с учётом ответственности граждан и платформ. Но это только ожидания — реальность будет иной! Алиев Аяз Аладдин оглы доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова

Таким образом, в условиях, когда граждане пытаются продать залежавшиеся вещи и выручить финансы для покрытия потребностей в непростой ситуации, «государство пытается и тут забрать 13% — вызывает вопросы, реально ли государство помогает в условиях низких доходов и низкой экономической активности», резюмирует Аяз Алиев.