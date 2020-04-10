Минфин раскрыл показатели профицита бюджета РФ в январе-марте

Российский федеральный бюджет в январе-марте 2020 года исполнен с профицитом 12,408 млрд рублей, или 0,05% ВВП, сообщили представители Минфина РФ. В январе-феврале ВВП показал дефицит 1,7%, в январе — 2%.

Доходы по итогам первого квартала составляют 4 трлн 730,35 млрд рублей, или 23% к общему утвержденному объёму. Средства от продажи углеводородов — 1 трлн 787,9 млрд рублей (24%), остальные — 2 трлн 942,4 млрд рублей (22,5%). Расходы в январе-марте — 4 трлн 717,95 млрд рублей, или 24% к общего объёма,на официальном сайте ведомства.

Экономика РФ потеряет 5,6%, если Кремль не будет помогать населению и бизнесу, 4,58% — при дотациях в размере 300 млрд рублей, дефицит 1,18% ожидается при вливании в бюджет 1,4 трлн рублей.

Накануне Центробанк РФ сообщил, что ожидаемое ускорение инфляции стабилизируется до целевых показателей в 2021 году. В ведомстве считают, что на ситуацию может повлиять вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в конце 2020-го, когда начнётся сезон простудных заболеваний.

В России инфляция в марте 2020-го ускорилась до 2,54% в годовом выражении после 2,31% в феврале. При этом ключевыми проинфляционными факторами стали ослабление рубля и повышенный спрос в ряде сегментов потребрынка. Рост цен в месячном исчислении составил 0,6% в марте после 0,3% в месячном исчислении в феврале, с исключением сезонного фактора — 0,5% (после 0,2% в феврале).