https://static.news.ru/photo/4849b2da-4cd5-11ea-bb1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов России и Центробанк представили законопроект о выходе регулятора из капитала Сбербанка. Документ определяет порядок и условия продажи ценных бумаг. Его направили в кабмин.

Процедура предполагает выкуп пакета акций за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости, говорится на официальном сайте Минфина. Ожидаемый дивидендный доход облигаций Сбербанка по итогам 2019 года намного превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа.

При совмещении ролей акционера, регулятора и надзорного органа существует определённый конфликт интересов. Им сложно управлять и регулировать экономические отношения в финансовом секторе. Продажа ЦБ акций Сбербанка позволит прояснить вопросы в отношении равноудалённости Центробанка от участников рынка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минфин не планирует вводить требования, ужесточающие действие госгарантий для банков. Глава ведомства Антон Силуанов добавил, что в поправках, которые приняты в Бюджетном кодексе, прописаны ранее действующие нормы, возведённые сейчас в ранг закона. Государство заинтересовано в сохранении института гарантий, поэтому механизм будет продолжать работать.