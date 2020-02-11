Министерство финансов России и Центробанк представили законопроект о выходе регулятора из капитала Сбербанка. Документ определяет порядок и условия продажи ценных бумаг. Его направили в кабмин.
Процедура предполагает выкуп пакета акций за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости,
При совмещении ролей акционера, регулятора и надзорного органа существует определённый конфликт интересов. Им сложно управлять и регулировать экономические отношения в финансовом секторе. Продажа ЦБ акций Сбербанка позволит прояснить вопросы в отношении равноудалённости Центробанка от участников рынка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минфин не планирует вводить требования, ужесточающие действие госгарантий для банков. Глава ведомства Антон Силуанов добавил, что в поправках, которые приняты в Бюджетном кодексе, прописаны ранее действующие нормы, возведённые сейчас в ранг закона. Государство заинтересовано в сохранении института гарантий, поэтому механизм будет продолжать работать.
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