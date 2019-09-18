https://static.news.ru/photo/de8f89f6-dad2-11e9-bce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство финансов РФ планирует чистое привлечение займов на внутреннем рынке в 2020–2022 годах от 1,55 до 1,8 триллиона рублей в год. Валовый объём составит 7,8 триллиона рублей.

Это примерно на уровне текущего года. Думаем, что никаких серьёзных опасений такая программа не должна вызывать, — передаёт слова источника в министерстве РИА Новости.

Собеседник также добавил, что в связи с невозможностью новых заимствований в долларах из-за американских санкций Минфин будет ориентироваться на резервные валюты недолларовой зоны.

Как ранее писал News.ru, Минфин РФ в 2020 году намерен брать займы в валюте, которая не является долларом. Такую информацию озвучил глава ведомства Антон Силуанов.