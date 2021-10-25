Минфин: придётся искать допсредства на льготную ипотеку из-за ставки ЦБ

Министерство финансов России рекомендует ограничиться существующими сейчас программами по льготной ипотеке, так как из-за повышения ключевой ставки Центробанка растут расходы государства на субсидирование. Об этом сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, передаёт «Интерфакс».

В Госдуме он перечислил все прозвучавшие от участников круглого стола предложения: расширить льготную ипотеку, расширить выдачу субсидируемых инфраструктурных облигаций, развить субсидируемые арендные дома, расширить низкомаржинальные проекты.

Хотелось бы, коллеги, обратить внимание на то, что у нас с весны ставка ЦБ, с учётом решения в пятницу, выросла на 2,5 п. п. Мы подсчитываем, сколько это будет стоить для бюджета в следующем году, но сейчас могу сказать, что мы до того, с учётом предыдущих повышений, выходили с дефицитом в 14 млрд рублей. Нам надо будет, видимо, в ходе исполнения предусматривать дополнительное финансирование, — заявил Моисеев.

Он уточнил, что с учётом последнего повышения ставки ЦБ Минфин, наверное, превысит 100 млрд рублей расходов на субсидирование «только по трём основным льготным программам». К ним относятся «Льготная ипотека», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека». По словам Моисеева, исходя из тезисов выступления главы ЦБ в пятницу, не исключены дальнейшие шаги по повышению ставки.

Ранее сообщалось, что Россия приблизилась к пределу роста ипотечного рынка. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отметив, что ипотека должна быть соразмерна уровню доходов российских семей.