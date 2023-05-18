Минфин предложил сохранить ставку НДФЛ для работающих из-за рубежа Минфин предложил сохранить ставку НДФЛ для работающих из-за рубежа на уровне 13%

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Ставка НДФЛ для работающих удаленно россиян останется на уровне 13–15% вне зависимости от того, находятся ли они в стране или утратили статус налогового резидента, сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Соответствующие изменения внесены в законопроект об основных направлениях налоговой политики, которые правительство вновь внесло в Государственную думу.

Вне зависимости от их (удаленных сотрудников. — NEWS.ru) статуса — российский налоговый резидент, нерезидент, — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13–15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Это также включено в текст законопроекта, — сказал Сазанов.

Он добавил, что сейчас, если сотрудник работает в удаленном формате, то компании сложно проверить его резидентство. В этой связи, как отметил Сазанов, с 2024 года предлагается унифицировать правила и установить единую налоговую ставку.

Если же российский налогоплательщик оказывает услуги зарубежной компании, то ей следует стать налоговым агентом, встав на учет, и платить налоги по такой же ставке — 13–15%. Сазонов пояснил, что если этого не происходит, налогоплательщик должен самостоятельно подать декларацию.

В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство подготовит новые предложения по налогам для россиян, работающих из-за границы. Он добавил, что законопроект по этой теме был отозван, но предложения, как урегулировать налогообложение, прозвучали.