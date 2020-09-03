Минфин предложил втрое увеличить расходы с нефтегазовых доходов

https://static.news.ru/photo/e3631c3e-edf2-11ea-bd39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве финансов РФ предложили смягчить бюджетное правило на 2021 год, увеличив почти второе предельный допустимый уровень дополнительных нефтегазовых расходов федерального бюджета, а в последующие годы вернуться к прежним показателям.

Законопроект, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, вносит изменения в Бюджетный кодекс в части порядка расчёта допустимого объёма расходов федерального бюджета. Бюджетное правило сейчас ограничивает расходование нефтегазовых доходов, их предельный уровень определяется по специальной формуле с учётом нефтяных цен и прогнозируемого курса рубля.

Сейчас он определён на уровне 585 млрд рублей в год до 2023 года и 575 млрд рублей в 2024 году. Предложенные Минфином поправки увеличат эту сумму в 2021 году до 1,460 трлн рублей. По мнению авторов законопроекта, это позволит продолжить использование мер, «необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан», в целях борьбы с последствиями коронавируса.

Как писал NEWS.ru, патологическая российская зависимость от нефтегазовых доходов никого не устраивает, но она поэтапно сокращается, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал журналистскую реплику о том, что в прошлом году их доля в общефедеральном бюджете, по подсчётам Минфина, выразилась в 40%.