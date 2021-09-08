Минфин России предложил Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение

Министерство финансов России направило Швейцарии предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения. Швейцарцы готовы это обсудить, рассказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Швейцарским коллегам мы направили своё предложение о пересмотре соглашения, — заявил Сазанов.

Он также добавил, что переговоры по пересмотру пройдут в октябре.

Ранее президент России Владимир Путин разорвал налоговое соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Оно действовало с 1996 года.

Вопрос о денонсации соглашения с Нидерландами возник после того, как Москва не смогла договориться с Амстердамом об изменении его условий, в частности о повышении ставки налога на прибыль на дивиденды и проценты у источника до 15%.

Разрыв соглашения поддержала и Государственная дума.