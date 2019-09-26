Бюджетные кредиты регионов могут быть реструктуризованы в следующем году. Соответствующее предложение готовит Минфин, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании в Госдуме.
Главным условием облегчения бремени по возврату заёмных средств, подчеркнул он, будет их инвестирование в развитие, в новые проекты и в инфраструктуру, передаёт
На следующий год субъекты РФ должны вернуть 75 млрд рублей бюджетных кредитов, уточнил Силуанов.
Ранее News.ru писал, что за 2018 год объём долга российских регионов сократился на 4,7% и составил составил 2,2 трлн рублей. Властям субъектов помогла правительственная программа реструктуризации бюджетных кредитов.