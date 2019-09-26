https://static.news.ru/photo/b013e0e6-e058-11e9-9771-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бюджетные кредиты регионов могут быть реструктуризованы в следующем году. Соответствующее предложение готовит Минфин, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании в Госдуме.

Главным условием облегчения бремени по возврату заёмных средств, подчеркнул он, будет их инвестирование в развитие, в новые проекты и в инфраструктуру, передаёт ТАСС .

На следующий год субъекты РФ должны вернуть 75 млрд рублей бюджетных кредитов, уточнил Силуанов.

Ранее News.ru писал, что за 2018 год объём долга российских регионов сократился на 4,7% и составил составил 2,2 трлн рублей. Властям субъектов помогла правительственная программа реструктуризации бюджетных кредитов.