Минфин предложил расширить эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Минфин РФ внёс в правительство проект постановления о расширении эксперимента по маркировке ввозимого в Россию алкоголя. Предлагается расширить территории проведения эксперимента, а также продлить его срок до 31 мая 2024 года, говорится в сообщении министерства.

В перечень территорий проведения эксперимента, помимо Калининградской области, предлагается включить Санкт-Петербург, Ленинградскую и Смоленскую области, а также Краснодарский край, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что эксперимент по введению цифровой идентификации спиртного будет проходить с 1 июня 2022 года по 31 июня 2023 года. Маркировать предлагается натуральные виноградные вина с учётом креплёных, вермутов и прочих вин с добавлением растительных или ароматических веществ. Также в перечень войдут спиртовые настойки, ликёры, водка, виски, коньяк, ром, джин, текила и другие крепкие алкогольные напитки.

Между тем депутат Госдумы Сергей Лисовский предложил контролировать и регулировать цены на алкоголь с помощью маркировки. По его словам, в этом случае государство будет знать, сколько на самом деле стоит сырьё, а у производителя не будет возможности завышать цену на свою продукцию.